West Bengal Polls: अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी ममता बनर्जी, जानें क्या है पूरा मामला?

Mamata Banerjee on Amit Shah: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इसका असर भी दिखने लगा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हिंसक बयानों के खिलाफ लीगल केस दर्ज करने जा रही है। हुगली में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर वे इस तरह की टिप्पणियां नहीं कर सकते।'