25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

West Bengal Polls: अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी ममता बनर्जी, जानें क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री के 'हिंसक बयान' पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। पढ़े- पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 25, 2026

Mamata Banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी सभा को संबोधित करती हुई। (Photo Credit - IANS)

Mamata Banerjee on Amit Shah: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इसका असर भी दिखने लगा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हिंसक बयानों के खिलाफ लीगल केस दर्ज करने जा रही है। हुगली में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर वे इस तरह की टिप्पणियां नहीं कर सकते।'

क्या है पूरा मामला?

शुक्रवार को अमित शाह ने टीएमसी पार्टी के कथित 'गुंडों' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी l आरामबाग में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर 29 मई को आरामबाग के लोगों को परेशान किया गया तो 5 मई के बाद अधिकारी निर्णायक कार्रवाई करेंगे।

अमित शाह ने कहा था, 'मैं दीदी के गुंडों को चेतावनी दे रहा हूं कि वे 29 मई को अपने घरों से बाहर न निकलें। अगर 29 मई को आरामबाग के लोगों को परेशान किया गया तो 5 मई के बाद हम उन्हें उल्टा लटका देंगे और सबक सिखाएंगे।'

क्या बोलीं ममता बनर्जी?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर शाह की 'उल्टा लटका दो' वाली चेतावनी पर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा का 'जोरदार दृष्टिकोण' बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करने में विफल रहेगा।

उन्होंने कहा, 'गृह मंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं? चुनाव के बाद लोगों को उल्टा लटकाने की बात कहना अस्वीकार्य है। इस मानसिकता के साथ आप बंगाल कभी नहीं जीत पाएंगे-कभी नहीं!'

ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाया और कहा, 'क्या मैं पूरे सम्मान और शिष्टाचार से पूछ सकती हूं कि क्या कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह की धमकी दे सकता है।'

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान

मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान समाप्त होने के साथ ही भारी संख्या में मतदान होना एक सक्रिय चुनावी प्रक्रिया का प्रमाण है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को निर्धारित है।

ये भी पढ़ें

राघव चड्ढा समेत 7 सांसद आप छोड़ भाजपा से जुड़े, अब अरविंद केजरीवाल का यह पुराना वीडियो हो रहा वायरल
राष्ट्रीय
Arvind Kejriwal statement

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Apr 2026 06:39 pm

Published on:

25 Apr 2026 06:36 pm

Hindi News / National News / West Bengal Polls: अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी ममता बनर्जी, जानें क्या है पूरा मामला?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में है समानता, दोनों अमीरों को मदद करने वाले’, राहुल गांधी ने बंगाल में किया तीखा प्रहार

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

हरभजन सिंह के घर पर बवाल! नेमप्लेट पर पोती कालिख, लिखा- ‘पंजाब का गद्दार’

AAP Workers Protest Harbhajan Singh
राष्ट्रीय

‘साबित हुआ तो आज ही दे दूंगा इस्तीफा:’ हिमंता बिस्वा सरमा ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती

Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

राघव चड्ढा ने ‘शीश महल’ को लेकर अरविंद केजरीवाल पर फिर बोला तीखा हमला, दे दी नसीहत

Raghav Chadha
राष्ट्रीय

‘अपने कफन की तैयारी कर लो’, सांसद सहित कई लोगों को मिली धमकी, ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ का विरोध करने पर आया मैसेज

Lawrence Bishnoi Web Series
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.