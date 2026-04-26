बंगाल चुनाव: TMC ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप, उधर राहुल गांधी बोले- ममता और मोदी में कोई अंतर नहीं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के आरामबाग में चुनावी रैली के दौरान गुंडों, माफियाओं और उपद्रवियों को चेतावनी दी थी। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद उपद्रवियों को सख्ती से निपटाया जाएगा। अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। गृह मंत्री के इस बयान को ममता बनर्जी ने खुली धमकी बताया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस बयान पर संज्ञान लेने की अपील की है। ममता ने कहा- बंगाल की संस्कृति हिंसा नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान पर आधारित है। बाहरी नेता राज्य की भावना नहीं समझते हैं।