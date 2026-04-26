ईरान-रूस से तेल खरीद पर अमेरिका में BJP नेता का विवादित बयान, राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया तो राम माधव ने मांगी माफी

अमेरिका में दिए गए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद राम माधव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सफाई देते हुए माफी मांगी। उन्होंने स्पष्ट लिखा- जो मैंने कहा वह गलत था। भारत ने कभी भी रूस से तेल आयात रोकने पर सहमति नहीं दी। साथ ही 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने का हमने जोरदार विरोध किया था। मैं दूसरे पैनलिस्ट के जवाब में सीमित तर्क दे रहा था, लेकिन तथ्यों में त्रुटि हो गई। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। राम माधव ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। रूस से तेल आयात पर कोई समझौता नहीं हुआ है।