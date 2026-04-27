‘मेरा बेटा भोला है’: IRS अधिकारी की बेटी से रेप-हत्या के आरोपी के परिवार का चौंकाने वाला दावा

दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी के रेप और हत्या मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल मीणा (23) ने जैसा बर्ताव किया उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। इस वजह से दिल्ली पुलिस अब राहुल का साइकोलॉजिकल ऐनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी में है। पुलिस ने बताया कि उसके चेहरे पर पछतावा नहीं है, वह बेहद शांत होकर सवालों के जवाब दे रहा। इस बीच, राहुल के परिवार ने हैरान करने वाला दावा किया है। परिवार ने उस पर लगे दुष्कर्म व हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह भोला लड़का है, उसमें सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के अलावा दूसरी कोई बुरी आदत नहीं थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था।