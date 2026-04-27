27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘मेरा बेटा भोला है’: IRS अधिकारी की बेटी से रेप-हत्या के आरोपी के परिवार का चौंकाने वाला दावा

IRS Officer Daughter Murder Case: दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की कथित रेप के बाद हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने परिवार के पूर्व घरेलू नौकर राहुल मीणा (23) को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Apr 27, 2026

IRS officer daughter murder case Delhi

आरोपी राहुल मीणा ने कबूला गुनाह (Photo: X/ANI)

दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी के रेप और हत्या मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल मीणा (23) ने जैसा बर्ताव किया उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। इस वजह से दिल्ली पुलिस अब राहुल का साइकोलॉजिकल ऐनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी में है। पुलिस ने बताया कि उसके चेहरे पर पछतावा नहीं है, वह बेहद शांत होकर सवालों के जवाब दे रहा। इस बीच, राहुल के परिवार ने हैरान करने वाला दावा किया है। परिवार ने उस पर लगे दुष्कर्म व हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह भोला लड़का है, उसमें सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के अलावा दूसरी कोई बुरी आदत नहीं थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था।

राजस्थान के अलवर जिले के राहुल मीणा पर 21 अप्रैल की रात अलवर में एक विवाहिता से दुष्कर्म करने और उसके कुछ घंटों बाद 22 अप्रैल की सुबह दिल्ली की अमर कॉलोनी इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी से रेप-हत्या करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने मिलकर उसे द्वारका के एक होटल से पकड़ा था। पूछताछ के दौरान उसका व्यवहार काफी शांत रहा।

राहुल की मां ने किया बड़ा दावा

अलवर में पत्रकारों से बातचीत में आरोपी राहुल की मां ने कहा कि उनका 23 साल का बेटा भोला है, उसका व्यवहार भी अच्छा है। उसने 21 अप्रैल की रात उनसे आखिरी बार बात की थी। वह एक शादी में जाने के लिए घर से निकला था। उस रात के बाद उससे बात नहीं हुई।

दूसरे रेप मामले में नया मोड़

वहीं, अलवर के राजगढ़ में एक विवाहिता से बलात्कार के आरोपों को राहुल मीणा की बहन ने पूरी तरह से निराधार बताया। उसने आरोप लगाया कि मीणा और राजगढ़ की कथित दुष्कर्म पीड़िता के पति को ऑनलाइन गेम में क्रमशः 5 लाख रुपये और 90,000 रुपये का नुकसान हुआ था, जिससे उन पर कर्ज बढ़ता गया।

भाई ने गलत किया है तो सजा मिले- बहन

राहुल की बहन ने कहा, पैसे चुकाने का दबाव उस पर लगातार बढ़ रहा था। वह शायद पैसे लेने वहां गया था। उसने 20 हजार रुपये में अपना मोबाइल फोन तक गिरवी रख दिया था। लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

इस बीच, दिल्ली पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राहुल मीणा ने यह अपराध अचानक गुस्से में किया था या फिर पहले से इसकी योजना बनाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस हर पहलू से कर रही है।

ये भी पढ़ें

Mumbai: गैंगरेप के आरोप में 12 साल जेल में काटे, अब कोर्ट ने कहा- दुष्कर्म हुआ यह साबित नहीं हो रहा
मुंबई
Crime News

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 12:33 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘मेरा बेटा भोला है’: IRS अधिकारी की बेटी से रेप-हत्या के आरोपी के परिवार का चौंकाने वाला दावा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में दो नावों पर सवार कांग्रेस

नई दिल्ली

‘गांधी जी ने शराब की दलाली करने के लिए कहा था?’ अरविंद केजरीवाल के सत्याग्रह वाले बयान पर BJP का तंज

BJP reaction on Excise Policy Case
नई दिल्ली

जाति पूछकर दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने मारी गोली, शरीर के आर-पार हुई, नशे में धुत था आरोपी

Delhi Police Head Constable Arrested
नई दिल्ली

एक्साइज पॉलिसी केस: ‘अब न्याय की उम्मीद नहीं’, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने से किया इंकार

Excise Policy Case
राष्ट्रीय

विक्रमजीत साहनी ने बताया, BJP में शामिल होने से पहले आखिरी बार केजरीवाल से क्या बात हुई?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.