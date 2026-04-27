‘परिणीति चोपड़ा से शादी तभी हुई’; सौरभ भारद्वाज बोले- AAP सांसद न होते तो राघव चड्ढा को कौन पूछता?

Saurabh Bhardwaj vs Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (AAP) में हुई अब तक की सबसे बड़ी बगावत के बाद राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की टीम के बीच छींटाकसी और गहराता जा रहा है। दरअसल, राज्यसभा की सदस्यता और पार्टी की विचारधारा को लेकर शुरू हुई यह जंग अब निजी रिश्तों और शादी तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से केवल इसलिए हो पाई क्योंकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था।