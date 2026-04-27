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जाति पूछकर दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने मारी गोली, शरीर के आर-पार हुई, नशे में धुत था आरोपी

Delhi Police Head Constable Arrested: दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल नीरज ने मामूली बहस में युवक की गोली मारकर हत्या की। आरोपी पर जातिसूचक गाली देने और नशे में होने का आरोप।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 27, 2026

Delhi Police Head Constable Arrested

जाति पूछकर दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने मारी गोली

Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज ने एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि थोड़ी सी बहस होने के बाद नीरज इतना भड़क गया कि पहले वह जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर रिवाल्वर से इतना करीब से गोली मारा कि वह मृतक के शरीर के आर-पार हो गई।

जन्मदिन की पार्टी के बाद हुआ विवाद

वहीं, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक पांडव कुमार और उसका दोस्त कृष्ण जाफरपुर कलां गांव में एक दोस्त के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आए थे। रात करीब 2:30 बजे पार्टी खत्म होने के बाद दोनों सड़क पर खड़े होकर आयोजकों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पास ही रहने वाला आरोपी हेड कॉन्स्टेबल नीरज नीचे आया और उन पर चिल्लाने लगा।

जाति पूछी और फिर दाग दी गोली

मृतक की मां मीना देवी और परिजनों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी नशे में धुत था और उसने बिना किसी उकसावे के झगड़ा शुरू किया। उसने पांडव से उसकी जाति पूछी और जैसे ही उसे पता चला कि पांडव बिहार से है, उसने गालियां देते हुए अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और पांडव के सीने पर सटाकर गोली मार दी।

एक ही गोली से दो शिकार

गोली की रफ्तार और दूरी इतनी कम थी कि वह पांडव के सीने को पार करते हुए बाहर निकल गई और मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठे दोस्त कृष्ण के पेट में जा लगी। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांडव कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्ण का इलाज चल रहा है।

परिवार का एकमात्र सहारा था पांडव

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि पांडव एक कंपनी प्रतिनिधि के रूप में काम करता था और अपने पूरे परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मां ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों और परिजनों ने थाने का घेराव भी किया।

आरोपी नीरज की पृष्ठभूमि

पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज मूल रूप से हरियाणा के रोहतक (महम) का रहने वाला है और पिछले 15 वर्षों से दिल्ली में अकेला रह रहा था। वह दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच (विशेष शाखा) में तैनात था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि क्या उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था।

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Published on:

27 Apr 2026 11:08 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / जाति पूछकर दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने मारी गोली, शरीर के आर-पार हुई, नशे में धुत था आरोपी

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