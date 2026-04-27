जाति पूछकर दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने मारी गोली, शरीर के आर-पार हुई, नशे में धुत था आरोपी

Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली के जाफरपुर कलां इलाके में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज ने एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि थोड़ी सी बहस होने के बाद नीरज इतना भड़क गया कि पहले वह जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर रिवाल्वर से इतना करीब से गोली मारा कि वह मृतक के शरीर के आर-पार हो गई।