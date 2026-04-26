School Summer Vacation 2026: दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कब से पड़ेंगी गर्मी की छुट्टियां? यहां देखें संभावित तारीखें

मौसम विभाग की ओर से मई-जून में प्रचंड गर्मी का पूर्वानुमान जताए जाने के बाद शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए कुछ सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसके तहत दोपहर की तेज धूप में होने वाली आउटडोर एक्टिविटीज और खेल-कूद पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं यदि गर्मी असहनीय स्तर तक पहुंची तो गर्मी की छुट्टियां एक हफ्ते पहले शुरू करने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों तक ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी अपनाया जा सकता है।