26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

School Summer Vacation 2026: दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कब से पड़ेंगी गर्मी की छुट्टियां? यहां देखें संभावित तारीखें

School Holidays: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और लू के चलते स्कूलों में समर वेकेशन की तैयारी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में जानें कब से शुरू होंगी छुट्टियां।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Apr 26, 2026

School Summer Vacation 2026

दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कब से पड़ेंगी गर्मी की छुट्टियां?

School Summer Vacation 2026: अप्रैल के महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी और 'ऑरेंज अलर्ट' के बीच दिल्ली-एनसीआर के छात्र और अभिभावक अब एक ही सवाल पूछ रहे हैं 'स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू होंगी?' पारा जिस तेजी से 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, उसे देखते हुए इस बार शिक्षा विभाग समर वेकेशन के शेड्यूल में कुछ बदलाव भी कर सकता है।

दिल्ली के स्कूलों का क्या है प्लान?

आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, आमतौर पर छुट्टियां 11 मई से 15 मई के बीच शुरू हो जाती हैं। साल 2026 में भी यही उम्मीद है कि 15 मई के आस-पास स्कूलों में ताले लटक जाएंगे। हालांकि, नर्सरी से पांचवीं तक के छोटे बच्चों के लिए बढ़ते तापमान को देखते हुए मई के पहले हफ्ते से ही राहत दी जा सकती है।

नोएडा और गाजियाबाद में कब होगी मौज?

उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों की छुट्टियां जिला मजिस्ट्रेट (DM) के आदेश पर निर्भर करती हैं। सामान्य तौर पर यहां 20 मई के बाद छुट्टियां शुरू होती हैं। लेकिन यदि हीट वेव (लू) का प्रकोप बढ़ता है, तो प्रशासन स्कूलों की टाइमिंग सुबह की कर सकता है या समय से पहले भी छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं।

गुरुग्राम और फरीदाबाद का शेड्यूल (School Summer Vacation 2026 )

हरियाणा सरकार के नियमों के मुताबिक, राज्य में आधिकारिक छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक होती हैं। हालांकि, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बड़े प्राइवेट स्कूल दिल्ली की तर्ज पर मई के आखिरी हफ्ते से ही समर वेकेशन का ऐलान कर देते हैं।

भीषण गर्मी के बीच 'ऑनलाइन क्लास' का विकल्प?

मौसम विभाग की ओर से मई-जून में प्रचंड गर्मी का पूर्वानुमान जताए जाने के बाद शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए कुछ सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसके तहत दोपहर की तेज धूप में होने वाली आउटडोर एक्टिविटीज और खेल-कूद पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं यदि गर्मी असहनीय स्तर तक पहुंची तो गर्मी की छुट्टियां एक हफ्ते पहले शुरू करने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों तक ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी अपनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी: IMD ने जारी किया लू का ‘येलो अलर्ट’; जानें कब मिलेगी तपिश से राहत और होगी झमाझम बारिश
नई दिल्ली
Delhi Weather Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

summer news

Updated on:

26 Apr 2026 05:12 pm

Published on:

26 Apr 2026 05:05 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / School Summer Vacation 2026: दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कब से पड़ेंगी गर्मी की छुट्टियां? यहां देखें संभावित तारीखें

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

विक्रमजीत साहनी ने बताया, BJP में शामिल होने से पहले आखिरी बार केजरीवाल से क्या बात हुई?

राष्ट्रीय

AAP के 7 सांसदों की सांसदी पर खतरा! संजय सिंह के दावों ने बढ़ाई सियासी हलचल; जानें क्या है पूरा मामला

Sanjay Singh Rajya Sabha Letter
नई दिल्ली

दिल्ली में खौफनाक वारदात! युवक के दोनों हाथ ग्राइंडर से काटे, पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

Delhi crime news
नई दिल्ली

Delhi Heatwave Alert: 45 डिग्री तक तपेगी राजधानी, अगले 3 दिन लू का सितम; जानें कब मिलेगी राहत

Delhi Heatwave Orange Alert
नई दिल्ली

‘दिल्ली में कांड कर दिया है, अब मैं मरने वाला हूं’, IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद राहुल मीणा ने भाई को किया फोन?

IRS Officer Daughter Murder Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.