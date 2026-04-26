Delhi Heatwave Alert: 45 डिग्री तक तपेगी राजधानी, अगले 3 दिन लू का सितम; जानें कब मिलेगी राहत

दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार तीसरे दिन भी जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य दिल्ली के अधिकांश इलाकों के लू (Heatwave) की चपेट में रहने की पुष्टि की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजधानी में तपिश का आलम यह है कि न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान के 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। हालांकि, झुलसाती धूप और गर्म हवाओं के इस सितम के बीच थोड़ी राहत की उम्मीद भी जगी है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल यानी सोमवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि अगले 24 घंटों के बाद गर्मी की तीव्रता में आंशिक कमी आ सकती है और लोगों को लू के थपेड़ों से कुछ हद तक निजात मिल सकती है।