Delhi Heatwave Alert: 45 डिग्री तक तपेगी राजधानी, अगले 3 दिन लू का सितम; जानें कब मिलेगी राहत

दिल्ली में लू का ऑरेंज अलर्ट
Heatwave Orange Alert: उत्तर भारत के बड़े हिस्से में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अगले तीन दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली के लिए रविवार को 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है।
दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार तीसरे दिन भी जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य दिल्ली के अधिकांश इलाकों के लू (Heatwave) की चपेट में रहने की पुष्टि की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राजधानी में तपिश का आलम यह है कि न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान के 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। हालांकि, झुलसाती धूप और गर्म हवाओं के इस सितम के बीच थोड़ी राहत की उम्मीद भी जगी है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल यानी सोमवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि अगले 24 घंटों के बाद गर्मी की तीव्रता में आंशिक कमी आ सकती है और लोगों को लू के थपेड़ों से कुछ हद तक निजात मिल सकती है।
भीषण गर्मी का सितम केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचा उत्तर भारत इस समय आग उगलती धूप और लू की चपेट में आकर बुरी तरह तप रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में जहां 'गंभीर लू' (Severe Heatwave) की स्थिति बनी हुई है, वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी लू का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के अलग-थलग हिस्सों में भी गर्म पछुआ हवाओं का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई गई है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
राहत की बात यह है कि IMD ने 27 अप्रैल (सोमवार) की दोपहर के बाद मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी की है। कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिससे झुलसाती गर्मी से कुछ हद तक निजात मिल सकती है।
बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक, निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) से बचने के लिए भरपूर पानी पीते रहें और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में निकलने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो टोपी या छाते का इस्तेमाल करें। साथ ही बच्चों और पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ियों में अकेला न छोड़ने की भी सलाह दी गई है।
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