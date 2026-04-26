दूर का भाई’ बनकर महिला से रेप, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे लाखों; आरोपी प्रतीक गिरफ्तार

आरोपी प्रतीक पुणे में 'पान दरबार' नाम से दुकान चलाता है। उसने प्रोटीन पाउडर बेचने के बहाने महिला को नांदेड़ सिटी स्थित एक कमरे पर बुलाया और वहां पहली बार दुर्व्यवहार की कोशिश की। साल 2022 में पीड़िता के जन्मदिन के बहाने आरोपी उन्हें बाहर ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने धोखे से महिला के न्यूड फोटो खींच लिए और उन्हें परिवार के ग्रुप पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।