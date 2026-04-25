दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी: IMD ने जारी किया लू का ‘येलो अलर्ट’; जानें कब मिलेगी तपिश से राहत और होगी झमाझम बारिश

तपती गर्मी और भीषण लू की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की एक बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार सोमवार दोपहर से मौसम पूरी तरह करवट लेने वाला है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के उत्तर भारत में दस्तक देने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। इस मौसमी बदलाव के दौरान धूल भरी आंधी चलने और हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। यह तेज हवाएं और बारिश न केवल आसमान में छाई धूल को साफ करेंगी, बल्कि पारे को नीचे गिराकर लोगों को इस झुलसाने वाली तपिश से तुरंत और प्रभावी राहत दिलाएंगी।