दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी: IMD ने जारी किया लू का ‘येलो अलर्ट’; जानें कब मिलेगी तपिश से राहत और होगी झमाझम बारिश

IMD ने जारी किया लू का 'येलो अलर्ट'
Delhi - NCR Heatwave Alert: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार और रविवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे भीषण लू (Heatwave) का प्रकोप बना रहेगा। लेकिन सोमवार से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन गर्म हवाओं की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। रविवार को भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रहेगी। दिन के दौरान 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म झोंके चलेंगे, जो घर से बाहर निकलने वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं।
तपती गर्मी और भीषण लू की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की एक बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार सोमवार दोपहर से मौसम पूरी तरह करवट लेने वाला है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के उत्तर भारत में दस्तक देने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। इस मौसमी बदलाव के दौरान धूल भरी आंधी चलने और हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। यह तेज हवाएं और बारिश न केवल आसमान में छाई धूल को साफ करेंगी, बल्कि पारे को नीचे गिराकर लोगों को इस झुलसाने वाली तपिश से तुरंत और प्रभावी राहत दिलाएंगी।
मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का यह सिलसिला केवल सोमवार तक सीमित नहीं रहेगा। 28 और 29 अप्रैल को भी दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इन तीन दिनों में होने वाली मौसमी हलचल से पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी।
30 अप्रैल को भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे धूप की तपिश कम महसूस होगी। हालांकि, 1 मई से मौसम एक बार फिर साफ होने और आसमान खुलने की संभावना जताई गई है।
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