‘मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई’, कैलाश हिल्स मर्डर केस में राहुल ने कबूला जुर्म; लॉकर तोड़कर समेट लिया था 12 लाख का माल

IRS daugher murder case: दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल्स में एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी राहुल मीणा ने पुलिस और कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पेशे से आईआईटी स्नातक युवती की हत्या महज लूटपाट के इरादे से की गई थी, जिसमें आरोपी ने लॉकर तोड़कर 12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। दिल दहला देने वाली इस वारदात में आरोपी ने न केवल युवती की जान ली, बल्कि उसके बेहोश होने पर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को द्वारका के एक होटल से दबोच लिया है, जहां वह वारदात के बाद बेहद शातिराना तरीके से छिपा हुआ था।