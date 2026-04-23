पवित्र स्नान के नाम पर यौन शोषण करता था बाबा, अशोक खरात के बाद नासिक में एक और ढोंगी गिरफ्तार

नासिक में अशोक खरात के बाद कथित बाबा महेश गिरी पर बलात्कार का केस दर्ज
Nashik News:महाराष्ट्र के नासिक में धर्म और आस्था के नाम पर मासूम लोगों को ठगने वाले 'बाबाओं' का मायाजाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक खरात मामले की आग बूझी भी नहीं थी कि एक और ताजा मामला लासलगांव क्षेत्र से सामने आ गया। दरअसल, यहां पर खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले महेश गिरी पर एक महिला ने बलात्कार और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और जादू-टोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी महेश गिरी निफाड तालुका के धरंगांव स्थित 'प्रति गंगापुर' नामक मठ में अपना दरबार लगाता था। वह यहां आने वाले लोगों को उनके परिवार पर 'भारी संकट' होने का डर दिखाता था। पीड़ित महिला को भी उसने इसी तरह अपने जाल में फंसाया। आरोपी ने पहले महिला को पवित्र तालाब में स्नान करने और पेड़ की परिक्रमा जैसे कर्मकांडों में उलझाया ताकि उसका विश्वास जीता जा सके।
मिली जानकारी के मुताबिक, विश्वास जीतने के बाद आरोपी ने महिला का मोबाइल नंबर लिया और उसे अश्लील मैसेज भेजने लगा। उसने महिला को डराया कि यदि उसने उसकी बातें नहीं मानी, तो उस पर भगवान का प्रकोप होगा और उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी डर का फायदा उठाकर वह महिला को नासिक-त्रिंबक रोड स्थित एक लॉज में ले गया, जहां धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर उसका यौन शोषण किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण झेलने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (ANIS) के पदाधिकारियों से संपर्क किया। समिति की मदद से मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद लासलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी महेश गिरी ने इसी तरह कई अन्य महिलाओं को भी अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। फिलहाल पुलिस उसके मठ और अन्य गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। नासिक में एक के बाद एक बाबाओं के असली चेहरे सामने आने से समाज में भारी आक्रोश है।
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