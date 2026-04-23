पवित्र स्नान के नाम पर यौन शोषण करता था बाबा, अशोक खरात के बाद नासिक में एक और ढोंगी गिरफ्तार

Nashik News:महाराष्ट्र के नासिक में धर्म और आस्था के नाम पर मासूम लोगों को ठगने वाले 'बाबाओं' का मायाजाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक खरात मामले की आग बूझी भी नहीं थी कि एक और ताजा मामला लासलगांव क्षेत्र से सामने आ गया। दरअसल, यहां पर खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले महेश गिरी पर एक महिला ने बलात्कार और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और जादू-टोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है।