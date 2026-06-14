पुणे मंदिर में चोरी: देवी तुलजाभवानी का मुकुट दोबारा लगाए जाने के 24 घंटे के भीतर फिर चोरी हो गया

Tulja Bhavani Mandir: महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, तलेगांव दाभाडे इलाके में स्थित तुलजा भवानी मंदिर से माता का 1.3 किलोग्राम का चांदी मुकुट 23 मई को चोरी हो गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मुकुट लेकर माता रानी को पूरे रीति-रिवाज के साथ वापस पहना दिया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि दोबारा पहनाने के 24 घंटे बाद ही फिर से तुलजा भवानी का मुकुट चोरी हो गया।