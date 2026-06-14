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पुणे मंदिर में चोरी: देवी तुलजाभवानी का मुकुट दोबारा लगाए जाने के 24 घंटे के भीतर फिर चोरी हो गया

Tulja bhavani mandir: पुणे के एक माता मंदिर से हैरान करनी वाली घटना सामने आई है जहां माता का मुकुट 23 मई को चोरी हो गया था इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर चोरों के हाथों से मां का मुकुट वापस लिया था लेकिन अब फिर से चोरी हो गया।

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पुणे

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Pooja Gite

Jun 14, 2026

tulja bhavani mandir silver crown theft

पुणे के तुलजा भवानी माता मंदिर से फिर चोरी मुकुट PHOTO X

Tulja Bhavani Mandir: महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, तलेगांव दाभाडे इलाके में स्थित तुलजा भवानी मंदिर से माता का 1.3 किलोग्राम का चांदी मुकुट 23 मई को चोरी हो गया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर मुकुट लेकर माता रानी को पूरे रीति-रिवाज के साथ वापस पहना दिया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि दोबारा पहनाने के 24 घंटे बाद ही फिर से तुलजा भवानी का मुकुट चोरी हो गया।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Published on:

14 Jun 2026 01:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / पुणे मंदिर में चोरी: देवी तुलजाभवानी का मुकुट दोबारा लगाए जाने के 24 घंटे के भीतर फिर चोरी हो गया

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