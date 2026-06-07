आधी रात को गूंज रहा था म्यूजिक, फिर पहुंची 300 पुलिसवालों की फौज; पुणे के ‘प्रोजेक्ट X’ पार्टी का खौफनाक भंडाफोड़

Illegal Liquor Party Detained Pune: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आलंदी-मरकल रोड पर स्थित तुलापुर इलाके में बिना अनुमति के चल रही एक हाई-प्रोफाइल फार्महाउस पार्टी पर छापा मारा है. 'प्रोजेक्ट X' नाम से आयोजित इस पार्टी में करीब 300 पुलिसकर्मियों की एक विशाल टीम ने आधी रात के बाद धावा बोला। इस छापेमारी के दौरान अवैध रूप से शराब परोसने, तय समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने और संदिग्ध नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के इस्तेमाल का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि यह पूरी कार्रवाई लोनीकंद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक आलीशान बंगले (रिसॉर्टनुमा वेन्यू) में की गई।