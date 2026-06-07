आधी रात को गूंज रहा था म्यूजिक, फिर पहुंची 300 पुलिसवालों की फौज; पुणे के ‘प्रोजेक्ट X’ पार्टी का खौफनाक भंडाफोड़

फोटो सोर्स- @Archana_Mirror ( एक्स )
Illegal Liquor Party Detained Pune: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आलंदी-मरकल रोड पर स्थित तुलापुर इलाके में बिना अनुमति के चल रही एक हाई-प्रोफाइल फार्महाउस पार्टी पर छापा मारा है. 'प्रोजेक्ट X' नाम से आयोजित इस पार्टी में करीब 300 पुलिसकर्मियों की एक विशाल टीम ने आधी रात के बाद धावा बोला। इस छापेमारी के दौरान अवैध रूप से शराब परोसने, तय समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने और संदिग्ध नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के इस्तेमाल का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि यह पूरी कार्रवाई लोनीकंद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक आलीशान बंगले (रिसॉर्टनुमा वेन्यू) में की गई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जब कानून प्रवर्तन टीम ने परिसर की घेराबंदी कर भीतर प्रवेश किया, तो वहां करीब 60 से 70 युवक और युवतियां मौजूद थ। जांच में सामने आया कि इवेंट के आयोजकों के पास व्यावसायिक रूप से शराब परोसने का कोई वैध कमर्शियल या लिकर परमिट नहीं था। छापेमारी के वक्त पार्टी में मौजूद कई युवा अत्यधिक नशे की हालत में पाए गए।
पार्टी में बड़े पैमाने पर ड्रग्स के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने वेन्यू से कई अज्ञात पदार्थ और सामग्रियां जब्त की हैं. इन सभी संदिग्ध सामग्रियों को विस्तृत रासायनिक परीक्षण के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेज दिया गया है, ताकि यह सटीक रूप से पता लगाया जा सके कि क्या पार्टी में वास्तव में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का वितरण और सेवन किया जा रहा था।
लगभग 300 पुलिस अधिकारियों की यह बड़ी लामबंदी पुणे में नाइटलाइफ़ नियमों को लेकर स्थानीय प्रशासन की बढ़ी हुई सतर्कता का हिस्सा है। पिछले कुछ हफ्तों में, शहर प्रशासन और पुलिस विभागों ने जिले भर में देर रात तक चलने वाले प्रतिष्ठानों, अवैध सभाओं और ध्वनि डेसिबल (साउंड) सीमाओं पर प्रतिबंधों को काफी कड़ा कर दिया है।
फिलहाल, लोनीकंद पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारी हिरासत में लिए गए युवाओं और इवेंट के आयोजकों से कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह बंगला किसने किराए पर लिया था, अवैध शराब की आपूर्ति किसने की थी और संदिग्ध नशीले पदार्थों का स्रोत (सोर्स) क्या था।
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