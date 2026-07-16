‘मेरे खिलाफ बार-बार साजिश रची जा रही है’, सिया के पिता परेशान होकर बोले- बेटी की सजा मुझे दी जा रही है

प्रवीण गोयल ने अपनी दुकान पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई की पूरी जानकारी साझा करते हुए कहा कि 14 तारीख की सुबह करीब 11:30 बजे खाद्य विभाग के अधिकारी उनकी दुकान पर पहुंचे थे। जांच टीम ने उनकी दुकान से खाद्य पदार्थों के चार सैंपल इकट्ठे किए। दुकान के लाइसेंस को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है, जिसके अगले 8 से 10 दिनों में आने की उम्मीद है। उन्होंने इन अफवाहों को खारिज किया कि उनकी दुकान को प्रशासन द्वारा सील किया गया है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस आने तक उन्हें दुकान बंद रखने को कहा गया है और वे इस निर्देश का पूरी तरह पालन कर रहे हैं।