पुणे: रोबोटिक्स ट्यूशन टीचर ने 14 साल की छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार; गुस्साई भीड़ ने की पिटाई

पुणे सिटी पुलिस के पुलिस उपायुक्त (DCP) मिलिंद मोहिते ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घिनौनी वारदात पिछले महीने एक रोबोटिक्स सेशन के दौरान हुई। डीसीपी मिलिंद मोहिते ने जानकारी दी कि एक 14 साल की नाबालिग लड़की रोबोटिक्स की क्लास में जाती थी। वहां क्लास लेने वाले शिक्षक आरिफ सैयद ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस संबंध में पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई, जिसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी आरिफ सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उसे 17 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है।