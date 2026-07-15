15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुणे

पुणे: रोबोटिक्स ट्यूशन टीचर ने 14 साल की छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार; गुस्साई भीड़ ने की पिटाई

Arif Syed Pune police custody: रोबोटिक्स ट्यूशन टीचर आरिफ सैयद को अपनी 14 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता बचपन से आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
2 min read
Google source verification

पुणे

image

Imran Ansari

Jul 15, 2026

Pune robotics teacher arrested

रोबोटिक्स ट्यूशन टीचर ने 14 साल की छात्रा से की छेड़छाड़

Pune robotics teacher arrested: महाराष्ट्र के पुणे शहर से गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक रोबोटिक्स ट्यूशन टीचर को अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आरिफ सैयद के रूप में हुई है, जो पीड़िता को बचपन से पढ़ा रहा था। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 17 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

रोबोटिक्स क्लास के दौरान की घिनौनी हरकत

पुणे सिटी पुलिस के पुलिस उपायुक्त (DCP) मिलिंद मोहिते ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घिनौनी वारदात पिछले महीने एक रोबोटिक्स सेशन के दौरान हुई। डीसीपी मिलिंद मोहिते ने जानकारी दी कि एक 14 साल की नाबालिग लड़की रोबोटिक्स की क्लास में जाती थी। वहां क्लास लेने वाले शिक्षक आरिफ सैयद ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस संबंध में पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई, जिसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी आरिफ सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उसे 17 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बचपन से उसी के घर ट्यूशन पढ़ने जा रही थी पीड़िता

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित लड़की आरोपी आरिफ सैयद के घर पर बचपन से ही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, जिसके कारण परिवार को उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन पिछले महीने आरोपी ने भरोसे को तार-तार करते हुए इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई अन्य संदिग्ध बात सामने नहीं आई है, लेकिन अब चूंकि आरोपी पुलिस की हिरासत में है, इसलिए मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

वीडियो वायरल, भड़की भीड़ ने आरोपी को पीटा

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी की इस करतूत से गुस्साए स्थानीय लोगों और आम जनता ने उसकी जमकर धुनाई कर दी।

इस पर टिप्पणी करते हुए डीसीपी मोहिते ने कहा कि जनता द्वारा आरोपी को पीटने का जो वीडियो सामने आया है, वह ऐसी स्थिति में लोगों की एक 'स्वाभाविक प्रतिक्रिया' प्रतीत होती है। इसके साथ ही पुलिस ने साफ किया है कि इस मामले का कोई भी राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। पुलिस मामले की आगे की तफ्तीश में जुटी है।

‘1600 करोड़ का कर्ज है, बेटे भी ज्यादा नहीं कमाते’, इथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Nitin Gadkari on Ethanol blend petrol

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg crime

crime news

Updated on:

15 Jul 2026 07:22 pm

Published on:

15 Jul 2026 07:22 pm

Hindi News / Maharashtra / Pune / पुणे: रोबोटिक्स ट्यूशन टीचर ने 14 साल की छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार; गुस्साई भीड़ ने की पिटाई

बड़ी खबरें

View All

पुणे

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pune: जीवनभर बनी रहीं बूढ़ी मां का सहारा, मौत के बाद भी वो ‘बेटी’ चार चेहरों पर जिंदगी की मुस्कान दे गई!

Pune organ donation woman
पुणे

Nashik Family Attack Case: 9 लोगों की हुई पहचान, सभी को लिया हिरासत में’, नासिक मामले में SP ने दी जानकारी

Nashik Viral Video Case
राष्ट्रीय

केतन अग्रवाल हत्याकांड: ‘बेटा! मां अभी भी तेरे लिए लड़ रही है’, केतन अग्रवाल की मां ने PM मोदी को लिखा भावुक पत्र, मांगा इंसाफ

Pune Murder Case, Siya Goyal, Rakhi Agrawal Letter to PM
पुणे

अशाढ़ी वारी में मातम: श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसा ट्रक, 3 महिला वारकरी की मौत; सरकार ने चार-चार लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान

Ashadi Wari Accident
पुणे

पुणे में आषाढ़ी वारी के दौरान ट्रक ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 महिलाओं की मौत; 4 घायल

Pune Warkari accident
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.