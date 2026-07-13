पुणे में आषाढ़ी वारी के दौरान ट्रक ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 महिलाओं की मौत; 4 घायल

Ashadhi Wari accident Saswad Jejuri Road:महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पंढरपुर जा रहे आषाढ़ी वारी के श्रद्धालुओं (वारकरियों) के साथ सोमवार को सासवड-जेजुरी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तीर्थयात्रियों को ले जा रहे एक बेकाबू ट्रक ने पैदल चल रहे वारकरियों के समूह को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में तीन महिला वारकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना सासवड-जेजुरी रोड पर बेलसर टोल नाका से जेजुरी की तरफ करीब 500 मीटर की दूरी पर, होटल शिवदीप लॉजिंग के पास हुई।