महाराष्ट्र की राजनीति में आयेगा नया मोड़! शरद पवार के NDA में जाने को लेकर मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान

Sharad Pawar NDA Alliance Rumors: महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के कांग्रेस में विलय की अटकलें सामने आईं, जिन्हें पार्टी नेताओं ने खारिज कर दिया। इसके बाद एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय में विधायकों के साथ हुई बैठक ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। अब महायुति सरकार की किसान कर्जमाफी योजना की तारीफ के बाद एक बार फिर शरद पवार के एनडीए (NDA) में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।