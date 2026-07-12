‘मेरी बॉडी देख कर जज करते हैं’, ‘Dhamal 4’ की एक्ट्रेस अंजलि आनंद ने खोली इंडस्ट्री की पोल

जानकारी के लिए बता दें कि अंजलि आनंद को आजकल 'धमाल 4' का हिस्सा बनने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी फिल्म करने के लिए हामी क्यों भरी। क्योंकि इस फिल्म में बॉडी शेमिंग से जुड़े मजाक किए गए हैं। इस पर अंजलि ने कहा, "लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैं बॉडी शेमिंग के खिलाफ बोलती हूं तो ऐसी फिल्म क्यों की। लेकिन सच्चाई यही है कि समाज आज भी नहीं बदला है। खुद को साबित करने के बाद भी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लोग अभी भी मुझे ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं। वो कमेंट्स कर रहे हैं, 'किस भैंस को ले लिया', 'रितेश के क्या दिन आ गए थे कि उन्हें इस हीरोइन के साथ काम करना पड़ रहा है', 'इंडस्ट्री के क्या दिन आ गए हैं, क्या कोई हीरोइन नहीं बची है?'जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, फिल्मों की कहानियां भी नहीं बदलेंगी।"