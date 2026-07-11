MeToo विवाद के बाद गुमनामी में जी रहे हैं TV के ‘संस्कारी बाबूजी’ आलोक नाथ, दोस्त बोले- ‘अब किसी से मिलना नहीं चाहते’

Alok Nath MeToo Controversy: बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शो के 'संस्कारी बाबूजी' और पिता के कई किरदार निभाकर मशहूर हुए दिग्गज एक्टर आलोक नाथ पर 2018-19 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में #MeToo मूवमेंट के दौरान कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस विवाद के बाद से 70 साल के एक्टर ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रह रहे हैं। उनके बचपन के दोस्त और एक्टर राजेश पुरी ने बताया है कि आलोक नाथ अब अकेले रहते हैं और काम के ऑफर भी नहीं ले रहे हैं।