‘क्या बकवास है?’ Money Heist के ‘Bella Ciao’ रीक्रिएशन पर भड़के फैंस, Dhamaal 4 को जमकर किया ट्रोल

फिल्म में खजाने की खोज वाले एक सीन के दौरान Money Heist के फेमस ट्रैक बेला सियाओ का रीक्रिएटेड वर्जन यूज किया गया है। यही हिस्सा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। कई यूजर्स का कहना है कि इस फेमस गाने का यूज फिल्म में प्रभावशाली नहीं लगा और इसे बेहतर तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। एक यूजर ने लिखा, "ये क्या है? 'बेला सियाओ' जैसे आइकॉनिक गाने को फनी बैकग्राउंड म्यूजिक बना दिया गया।" तो वहीं दूसरे यूजर ने प्रतिक्रिया दी, "क्या बकवास है ये?" एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि "इस सीन के बाद टॉम क्रूज के भी 99 मिस्ड कॉल्स आ गए होंगे।"