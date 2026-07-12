साउथ की ‘नाइटिंगेल’ कहे जाने वाली S. जानकी को PM मोदी, रजनीकांत समेंत इन सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि, जानें कब होगा अंतिम संस्कार

S.Janaki pay tribute to singer: भारतीय संगीत जगत की फेमस और सीनियर सिंगर एस. जानकी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से फिल्म और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 6 दशक से अधिक लंबे करियर में हजारों यादगार गीतों को अपनी आवाज देने वाली जानकी ने करोड़ों सुनने वाले दिलों में खास जगह बनाई। उनके निधन के बाद PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक्टर रजनीकांत, विजय, ऋषभ शेट्टी, कार्थी, त्रिशा और अनिरुद्ध रविचंदर समेंत कई दिग्गजों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।