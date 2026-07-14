Pune: जीवनभर बनी रहीं बूढ़ी मां का सहारा, मौत के बाद भी वो ‘बेटी’ चार चेहरों पर जिंदगी की मुस्कान दे गई!

Pune organ donation woman: अपनी बूढ़ी मां की जिम्मेदारी संभालने के लिए जीवनभर शादी न करने का फैसला लेने वाली दौंड (पुणे) की एक 40 वर्षीय महिला बीमा प्रतिनिधि (इंश्योरेंस एजेंट) ने मौत के बाद भी मानवता का ऐसा आदर्श पेश किया है, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हैं। एक सड़क हादसे में 'ब्रेन डेड' (मेंदूमृत) घोषित होने के बाद, गमगीन परिवार ने हौसला दिखाते हुए उनके अंगदान का ऐतिहासिक फैसला लिया। महिला के लीवर (यकृत), दोनों किडनी (मूत्रपिंड) और फेफड़ों (फुफ्फुस) के दान से चार गंभीर मरीजों को नया जीवन मिला है।