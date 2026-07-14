Nashik Family Attack Case: 9 लोगों की हुई पहचान, सभी को लिया हिरासत में’, नासिक मामले में SP ने दी जानकारी

पीड़िता के पति ने बताया कि टोल प्लाजा पार करने के बाद एक कार उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसमें सवार लोग लोहे की रॉड लेकर बाहर निकले और हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि जान बचाने के लिए उन्हें टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग तोड़कर निकलना पड़ा। इसके बाद भी हमलावरों ने अलग-अलग जगहों पर उनकी कार रोककर हमला किया। परिवार का दावा है कि पूरे रास्ते करीब 5 से 6 बार उन पर हमला किया गया। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी तरह बचते-बचाते वे सीधे नासिक के एक पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।