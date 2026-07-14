‘समय रैना जैसे लोग युवाओं के आइकॉन हैं, यह सोचकर घिन आती है’, वकील की बड़ी टिप्पणी, रैना पर 3 लाख का जुर्माना भी लगा

सुनवाई के दौरान क्योर एसएमए फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद समय रैना ने न तो फाउंडेशन से संपर्क किया और न ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, 'समय रैना शो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। समझ नहीं आता कि उन्हें युवा आइकन क्यों कहा जाता है।' उन्हें युवा आइकन कहने पर मुझे घिन आती है।