Sonam Wangchuk Hunger Strike: वांगचुक अकेले नहीं, छात्र भी हैं आमरण अनशन पर; कैसी है उनकी हालत?

बता दें कि सीजेपी प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक ही नहीं कई छात्र नेता भी भूख हड़ताल पर बैठे है। इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के 4 नेता शामिल है। सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठे छात्र दीपक की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें गंभीर रूप से रक्त एवं तरल पदार्थ की कमी (हाइपोवोलेमिक शॉक) के कारण राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद मंगलवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।