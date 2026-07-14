लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अमेरिकी एक्शन का भारत ने किया समर्थन, MEA बोला- दोनों देश मिलकर कुचलेंगे ग्लोबल क्राइम नेटवर्क

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई । फोटो: X/ Megh Updates)
Lawrence Bishnoi Gang: अमेरिका ने भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके कनाडाई साथी गोल्डी बराड़ पर कड़ी कार्रवाई की है। दोनों पर कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया गया है। इस मामले में भारत सरकार ने भी अमेरिका का पूरा साथ देने का ऐलान कर दिया है।
विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि दोनों देश मिलकर दुनिया भर के अपराधी नेटवर्क को कुचल देंगे। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने हाल ही में एक फेडरल चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ बड़े आरोप लगाए हैं। इसमें निज्जर हत्याकांड का जिक्र है। इस पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और ड्रग तस्करी जैसे मुद्दों पर एक साथ लड़ रहे हैं।
रणधीर जायसवाल ने कहा- भारत हमेशा से मानता रहा है कि ऐसे ग्लोबल क्राइम नेटवर्क समाज के लिए खतरा हैं। हम अमेरिका के साथ मिलकर इन्हें खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कुछ सालों से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में चर्चा में रहा है। जेल के अंदर से भी इस गैंग के ऑपरेशंस चलने के आरोप लगते रहे हैं। निज्जर हत्या का मामला इस गैंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले आया है। कनाडा में रहने वाले अलगाववादी तत्वों से इसके लिंक बताए जाते हैं।
उधर, भारत सरकार ने भी साफ कहा है कि ऐसे गिरोह न सिर्फ देश की शांति बिगाड़ते हैं बल्कि विदेशों में भी भारत की छवि खराब करते हैं। विदेश मंत्रालय का यह बयान सख्त एक्शन की तैयारी का संकेत माना जा रहा है।
ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी और टेरर फंडिंग एक देश से दूसरे देश में आसानी से फैल रही है। भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर इन नेटवर्क को आसानी से तोड़ सकते हैं।
विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि दोनों देश मिलकर ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इस सहयोग से खुफिया जानकारी साझा करने, संदिग्धों की ट्रैकिंग और कानूनी कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।
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