लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अमेरिकी एक्शन का भारत ने किया समर्थन, MEA बोला- दोनों देश मिलकर कुचलेंगे ग्लोबल क्राइम नेटवर्क

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पिछले कुछ सालों से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में चर्चा में रहा है। जेल के अंदर से भी इस गैंग के ऑपरेशंस चलने के आरोप लगते रहे हैं। निज्जर हत्या का मामला इस गैंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले आया है। कनाडा में रहने वाले अलगाववादी तत्वों से इसके लिंक बताए जाते हैं।