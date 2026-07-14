पाकिस्तान की बर्बरता आई सामने, कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में बेबस महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट, भारत ने किया कड़ा विरोध

Pakistan Occupied Kashmir Latest Update: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि वहां हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तान की ओर से दशकों से किए जा रहे शोषण, लोगों के मौलिक अधिकारों से वंचित रखने और अवैध कब्जे का सीधा नतीजा हैं। भारत ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों की मांगें सुनने के बजाय पाकिस्तान ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया।