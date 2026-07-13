दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले फिर क्यों चर्चा में आए नरोत्तम मिश्रा

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें 30 साल तक विधायक और 15 साल तक मंत्री बनने का अवसर दिया। इससे ज्यादा उन्हें पार्टी से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है। वह पूरी ताकत से आशुतोष तिवारी को जिताने में जुटेंगे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वह दतिया के हर गांव जाएंगे, हर घर के सामने सिर झुकाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे।