पंजाब में ‘सतलुज’ को लेकर मचे बवाल पर क्यों खामोश हैं CM भगवंत मान?

सतलुज पर पंजाब के मुख्यमंत्री की खामोशी की एक बड़ी वजह ये भी है कि उन पर पूर्व डीएसपी जसपाल सिंह समय से पहले रिहाई के आरोप भी लग रहे हैं। जसपाल, मानवाधिकार कार्यकर्ता खालड़ा के 1995 में अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। 2023 में उसे अंतरिम जमानत मिली और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। जेल के रिकॉर्ड में उसने जो पता लिखवाया था, वहां वो पुलिस को नहीं मिला। हालांकि, मान सरकार सभी आरोपों से इनकार कर रही है। मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) बलतेज पन्नू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मान सरकार ने दोषियों की रिहाई से जुड़ी किसी भी फाइल पर साइन नहीं किए थे। उन्होंने एक तरह से इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकारों पर डालने की कोशिश की। AAP सरकार का यह भी कहना है कि ऐसे मामलों में सजा में छूट तय कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत दी गई।