बांकीपुर उपचुनाव में ट्रांसजेंडर प्रिया सिन्हा की एंट्री; निर्दलीय किया नामांकन, बोलीं- जनता काम देखती है, कद नहीं

Bankipur bypoll: बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई हर गुज़रते दिन के साथ और दिलचस्प और कई पार्टियों के बीच होती जा रही है। जहां एक तरफ़ इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और 'जन सुराज' के सूत्रधार प्रशांत किशोर (PK) पूरे जोश के साथ रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब इस मुकाबले में एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार प्रिया सिन्हा की भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एंट्री हो गई है। उन्होंने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।