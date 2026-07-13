बंगाल एंटी-सोशल बिल के समर्थन में TMC सांसद बाबुल सुप्रियो; बोले-कानून अच्छा है, बस दुरुपयोग न हो

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि अगर यह विधेयक गुंडों पर लगाम लगाने में मददगार है, तो यह अच्छी बात होगी। लेकिन मूल रूप से यह विधेयक असंवैधानिक है। संविधान के अनुसार, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना अनिवार्य है। गुंडा दमन विधेयक इस संवैधानिक अधिकार को छीन लेता है। इसलिए मैं इस तथाकथित गुंडा दमन विधेयक का विरोध करता हूं, जो कुछ राज्यों में भी है, लेकिन यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। मैं पुलिस को मनमानी शक्तियां दिए जाने के खिलाफ हूं। कोलकाता हवाई अड्डे की मस्जिद में नमाज रोकना गलत है, क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है।