लाल किला धमाके के पीड़ितों और आरोपी के बायोलॉजिकल अवशेष NIA करेगी डिस्पोज, कोर्ट के आदेश

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, NIA ने बताया कि इन जैविक हिस्सों से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और अब इन्हें रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब यह प्राकृतिक रूप से खराब हो रहे हैं। जांच एजेंसी ने 11 नवंबर 2025 को हुए रेड फोर्ट धमाके के मृतकों और आरोपी के शरीर के जैविक हिस्सों को नष्ट करने की अनुमति मांगी थी। वहीं NIA ने दिल्ली रेड फोर्ट धमाके में मारे गए लोगों के शरीर के हिस्सों के संबंध में फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल की थी। NIA पहले ही डॉ. शाहीन सईद और अन्य सहित 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुख्य चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।