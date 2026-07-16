‘सिया दोषी है तो फांसी पर लटकाओ, पर हमें सजा क्यों’, दुकान बंद होने पर भावुक हुए पिता प्रवीण गोयल

इस बीच, केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच कर रही पुणे ग्रामीण पुलिस की एक टीम राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर भी पहुंची। पुलिस वहां सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की कथित शादी की जांच करने गई थी। पुलिस ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की भी तलाश की, लेकिन वहां ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला। इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि दोनों ने कुछ महीने पहले ही खाटू श्याम मंदिर में गुपचुप शादी की थी। जबकि केतन और सिया की शादी इसी साल नवंबर में तय थी।