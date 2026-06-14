पुणे में पानी संकट गहराया, कल से बंद होंगे स्विमिंग पूल और वाहन धुलाई केंद्र

शहर की मेयर मंजूषा नागपुरे ने पुणे के हालातों को देखते हुए बताया कि अभी तो केवल 5,000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी 5 टीएमसी पानी बचा है। इसमें से भी शहर के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 3 टीएमसी पानी ही बचा है। ऐसे में पानी की गंभीर किल्लत से बचने के लिए प्रशासन ने सोमवार से शहर में एक दिन छोड़कर यानी अल्टरनेट डेज पर पानी की सप्लाई करने का फैसला किया है। इस कटौती से शहर में रोजाना 400 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी, जिससे मौजूदा स्टॉक को 20 अगस्त तक खींचा जा सकेगा। इसके साथ ही मेयर ने पानी के टैंकर सर्विस देने वालों से भी अपील की है कि वे इस संकट के समय में अपने दाम न बढ़ाएं।