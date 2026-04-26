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‘दिल्ली में कांड कर दिया है, अब मैं मरने वाला हूं’, IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद राहुल मीणा ने भाई को किया फोन?

Delhi Crime News Update: IRS अफसर की बेटी की हत्या के बाद आरोपी राहुल मीणा ने भाई को फोन कर कबूला अपना जुर्म। बोला- दिल्ली में कांड कर दिया है, अब पुलिस से बचने के लिए मर जाऊंगा।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 26, 2026

IRS Officer Daughter Murder Case

IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद राहुल मीणा ने भाई को किया फोन

IRS Officer Daughter Murder Case:दिल्ली में आईआरएस (IRS) अधिकारी की बेटी की जघन्य हत्या के मामले में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है। वारदात को अंजाम देकर घर से फरार हुए आरोपी राहुल मीणा ने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया था। इस कॉल के दौरान राहुल न केवल बेहद डरा हुआ था, बल्कि उसने आत्महत्या करने की बात भी कही थी।

सीसीटीवी से खुला फोन कॉल का राज

पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली, जिसमें राहुल मीणा भागते हुए और फोन पर किसी से बात करते हुए साफ नजर आ रहा था। जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स (CDR) खंगाले, तो पता चला कि वह फोन गुरुग्राम में रहने वाले उसके भाई को किया गया था।

'भाई, मैंने कांड कर दिया है'

सूत्रों के मुताबिक, फोन कॉल के दौरान राहुल की आवाज कांप रही थी। उसने अपने भाई से कहा, 'दिल्ली में मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं पुलिस की गिरफ्तारी से डर रहा हूं और अब मैं खुद को खत्म करने जा रहा हूं।' आरोपी ने भाई को बताया कि उसे पकड़े जाने का डर सता रहा है और वह अब जीवित नहीं रहना चाहता।

हत्या के बाद गिरफ्तारी का डर

राहुल मीणा को पता था कि उसने जिस परिवार का भरोसा तोड़ा है और जिस क्रूरता से हत्या की है, उसके बाद कानून का शिकंजा उस पर कसना तय है। पुलिस का मानना है कि वारदात के तुरंत बाद वह गहरे मानसिक तनाव और डर में था, जिसकी वजह से उसने अपने भाई के सामने मरने की बात कही। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के कारण वह भागने या खुद को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो सका और समय रहते दबोच लिया गया।

जांच में वैज्ञानिक सबूतों का सहारा

पुलिस अब इस कॉल डिटेल को अदालत में एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर पेश करेगी, जो यह साबित करेगा कि वारदात के बाद आरोपी का आचरण (Conduct) कैसा था। इससे पहले पुलिस उसका 'पोटेंसी टेस्ट' भी करवा चुकी है ताकि वह कानूनी दांव-पेच का सहारा लेकर बच न सके।

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Published on:

26 Apr 2026 11:28 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘दिल्ली में कांड कर दिया है, अब मैं मरने वाला हूं’, IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद राहुल मीणा ने भाई को किया फोन?

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