‘दिल्ली में कांड कर दिया है, अब मैं मरने वाला हूं’, IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद राहुल मीणा ने भाई को किया फोन?

राहुल मीणा को पता था कि उसने जिस परिवार का भरोसा तोड़ा है और जिस क्रूरता से हत्या की है, उसके बाद कानून का शिकंजा उस पर कसना तय है। पुलिस का मानना है कि वारदात के तुरंत बाद वह गहरे मानसिक तनाव और डर में था, जिसकी वजह से उसने अपने भाई के सामने मरने की बात कही। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के कारण वह भागने या खुद को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो सका और समय रहते दबोच लिया गया।