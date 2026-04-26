दिल्ली से स्विट्जरलैंड जा रही फ्लाइट के इंजन में अचानक आई खराबी, 6 यात्री घायल, बड़ा हादसा टला

घटना के बाद एयरलाइन की स्थानीय टीम लगातार यात्रियों की मदद में जुटी हुई है। सभी यात्रियों को संपर्क कार्ड दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। एयरलाइन ने माना कि यह स्थिति यात्रियों के लिए तनावपूर्ण थी और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।