मई से पहले ही देश में भीषण गर्मी का कहर, 45°C पार, 10 राज्यों में लू अलर्ट; IMD की चेतावनी

देश में लू और गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार को दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 भारत के हैं। एक्यूआइडॉटइन के आंकड़ों के मुताबिक इन शहरों में ज्यादातर महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, बिलासपुर, वाराणसी और बक्सर सहित टॉप 20 शहर भारत के ही हैं। इनमें ज्यादातर का तापमान 44 डिग्री के आसपास रहा।