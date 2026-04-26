West Bengal: ममता का भाषण रुकते ही भवानीपुर बन गया रणक्षेत्र, 100 मीटर की दूरी और 2 रैलियों में कैसे शुरू हुआ बवाल?

पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे गर्म मुकाबला अब खुलकर सड़कों पर दिखने लगा है। कोलकाता के भवानीपुर (Chaos In Bhabanipur) में उस समय तनाव चरम पर पहुंच गया, जब ममता बनर्जी (Mamata banerjee Rally) और सुवेंदु अधिकारी की रैलियां महज 100 मीटर की दूरी पर हो रही थीं। दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए और हालात बिगड़ते देख पुलिस को तुरंत दखल देना पड़ा।