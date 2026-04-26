AAP बनाने के चक्कर में नौ किलो कम हो गया था अरविंद केजरीवाल का वजन, अन्ना ने पानी तक नहीं पूछा था

अपनी किताब 'आप एंड डाउन' (AAP & Down) में मयंक ने एक वाकया याद करते हुए लिखा है- एक बार आधी रात के बाद मैं प्रशांत भूषण के मयूर विहार (दिल्ली) वाले घर पर पहुंचा। इस घर का इस्तेमाल कार्यकर्ता किया करते थे। मैंने देखा अरविंद जमीन पर एक पतली सी चादर पर सो रहे थे। वह जगे और मेरा हाल-चाल पूछा। मैंने पूछा- मैं कहां सोऊं? उन्होंने चादर के एक तरफ हाथ थपथपाई और कहा-यहां सो जाओ। मैं करवटें बदलता रहा, वह आराम से सो रहे थे।