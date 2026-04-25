राघव चड्ढा ने ‘शीश महल’ को लेकर अरविंद केजरीवाल पर फिर बोला तीखा हमला, दे दी नसीहत

Raghav Chadha Joins BJP: दिल्ली की सियासत पिछले दो दिनों से बहुत गर्म हो गई है। जब से आप(AAP) के सांसदों ने इस्तीफा दिया है, पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बार मामला ‘शीश महल’ के नए विवाद से जुड़ा है, जिसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हाल ही में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए एक नया मुद्दा उठा दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में अब 'शीश महल पार्ट टू' सामने आ चुका है और इसकी तस्वीरें भी सार्वजनिक हो रही हैं। उनके मुताबिक, पिछली बार भी इसी तरह के आरोपों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया था और चुनावी नतीजों पर असर पड़ा था। उनका मानना है कि अगर जनता फिर से इस मुद्दे पर सवाल पूछेगी, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे मामलों से उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं।