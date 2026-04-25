हरभजन सिंह के घर पर बवाल! नेमप्लेट पर पोती कालिख, लिखा- ‘पंजाब का गद्दार’

हरभजन सिंह के घर पर हुए बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप के कुछ कार्यकर्ता हरभजन सिंह के घर के बाहर पहुंचते है। ये लोग उनके घर की दीवार पर स्प्रे पेंट से 'गद्दार' लिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में सफेद दीवार पर काले रंग से गद्दार लिख देते है। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस के जवान उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे स्प्रे करते रहते है। उनके साथ मौजूद अन्य कार्यकर्ता वहां नारेबाजी करने लगते है।