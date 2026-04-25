‘संविधान की हत्या बर्दाश्त नहीं’: राज्यसभा में AAP की बड़ी कार्रवाई, बागियों को अयोग्य ठहराने की तैयारी

AAP की पूर्व सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और झूठ के कारण राघव चड्ढा सहित अन्य सांसद बीजेपी में शामिल हुए है। मालीवाल ने कहा कि मैं 2006 से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रही हूं। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी और सात साल तक झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में रही, हर आंदोलन में उनका साथ दिया। 2024 के अपने आरोपों को दोहराते हुए उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने अपने घर पर अपने साथियों से मुझे बेरहमी से पिटवाया। जब मैंने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, तो मुझे धमकाया गया और डराया गया। पिछले दो सालों में भी मुझसे FIR वापस लेने के लिए कई बार दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने केजरीवाल पर महिला-विरोधी होने का भी आरोप लगाया।