अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल का क्या रहा विवाद, क्या-क्या लगाए आरोप

बिभव कुमार ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने स्वाति मालीवाल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने की मांग की। AAP ने शुरू में स्वीकार किया कि बिभव ने बदसलूकी की, लेकिन बाद में पार्टी ने स्वाति पर BJP से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। AAP ने दावा किया कि यह घटना राजनीतिक साजिश है और स्वाति मालीवाल को BJP एजेंट बताया। कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के स्टाफ से बहस करते दिखाया गया। दिल्ली पुलिस ने 18 मई 2024 को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया। चार्जशीट (500 पेज) दाखिल की गई।