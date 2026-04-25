25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

7 सांसदों के जाने के बाद केजरीवाल से मिले सिसोदिया, डैमेज कंट्रोल के लिए नई रणनीति बनाने में जुटी AAP

आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जब राघव चड्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख कर लिया। इस घटनाक्रम ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और पार्टी नेतृत्व व संगठन की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Apr 25, 2026

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। (फोटो- ANI)

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के लिए यह शायद अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। एक साथ सात राज्यसभा सांसदों का पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना न सिर्फ संगठन के लिए संकट है, बल्कि नेतृत्व पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है।

दिल्ली की राजनीति में अचानक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी से दूरी (AAP Split) बना ली। सभी नेता खुलकर बीजेपी के साथ आ गए।

केजरीवाल-सिसोदिया की अहम बैठक

इस पूरे घटनाक्रम के बीच वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Meets Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के पूर्व सीएम व आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि अब केजरीवाल डैमेज कंट्रोल के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें पार्टी की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय हुई जब पार्टी अंदरूनी संकट से जूझ रही है।

किन नेताओं ने बदला पाला?

जिन नेताओं ने पाला बदला है, उनमें अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, रजिंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल शामिल हैं।

अब आम आदमी पार्टी ने भी सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पार्टी के राज्यसभा मुख्य सचेतक एडी गुप्ता जल्द ही राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजेंगे। इस पत्र में उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी जो बीजेपी के साथ चले गए।

दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी

आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर दलबदल कानून के दायरे में आता है। पार्टी नेता संजय सिंह ने भी संकेत दिए हैं कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की मांग की जाएगी। यह कानून ऐसे मामलों में लागू होता है, जब कोई सांसद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है।

विवाद की जड़ क्या है?

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर मतभेद पिछले कई हफ्तों से बढ़ रहे थे। जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया, तब यह विवाद खुलकर सामने आया। इसके बाद कुछ नेताओं ने उन पर बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप भी लगाया।

ये भी पढ़ें

राघव चड्ढ़ा समेत 7 सांसदों के टूटने पर AAP नेता अरविंद केजरीवाल की आई पहली प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय
Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

अरविंद केजरीवाल

Published on:

25 Apr 2026 10:09 am

Hindi News / National News / 7 सांसदों के जाने के बाद केजरीवाल से मिले सिसोदिया, डैमेज कंट्रोल के लिए नई रणनीति बनाने में जुटी AAP

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में ECI की सख्त कार्रवाई, चुनाव में पक्षपात के आरोप में 5 पुलिसकर्मी ससपेंड

राष्ट्रीय

7 AAP सांसदों के आने से BJP मजबूत हुई, पर संविधान संशोधन का रास्ता अब भी दूर, और कितने नंबरों की जरूरत?

राष्ट्रीय

ED की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी

राष्ट्रीय

TCS कांड का खुलेगा हर एक राज, आरोपी दानिश का फोन हुआ अनलॉक, ब्लैक मैजिक से जुड़े आरोपों की जांच तेज

राष्ट्रीय

‘राघव चड्ढा जैसा धोखेबाज कभी नहीं देखा’, AAP छोड़ BJP का दामन थामने पर ध्रुव राठी ने सुनाई खरी-खोटी, बोले- सारी इज्जत गवा दी

Dhruv Rathee Lashes On Raghav Chadha
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.