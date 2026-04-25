केजरीवाल के ‘सीक्रेट वेपन’ थे संदीप पाठक, ‘धुआंधार रणनीति’ से पंजाब में कांग्रेस को तोड़ा, अब क्या करेगी AAP?

किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब वो नेता चला जाए जो चुनाव में जीत की पटकथा पीछे बैठकर लिखता हो। आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक (Sandeep Pathak In BJP) ने 'आप' का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया है।