26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Firing On Donald Trump: ट्रंप पर हमले के बाद पीएम मोदी का आया बयान, बोले- ‘वे सुरक्षित हैं, जानकर राहत मिली’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की खबर सामने आई, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया और वे घायल नहीं हुए। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए हमले की निंदा की और ट्रंप व मेलानिया के सुरक्षित होने पर राहत व्यक्त की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 26, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचा लिया है। ट्रंप को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। इस हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है।

पीएम मोदी (PM Modi Reaction On Attack) ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा- इस हमले के बारे में जानकर दुख हुआ है। मुझे यह जानकर राहत मिली है कि ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप सुरक्षित हैं।

पाक पीएम ने भी जारी किया बयान

पीएम मोदी के अलावा, पाकितान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा- अमेरिका में कुछ ही देर पहले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में हुई गोलीबारी की परेशान करने वाली घटना से मैं बेहद स्तब्ध हूं।

उन्होंने आगे कहा- यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और अन्य उपस्थित लोग सुरक्षित हैं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं, मैं उनके निरंतर सुरक्षित रहने और कुशल-मंगल की कामना करता हूं।

ट्रंप पर हमले की कोशिश से दुनिया में हलचल

दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे नेता पर हमला हो जाए, तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। ट्रंप पर हुए हमले की खबर ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।

ट्रंप पर हमले के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया। सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी की वजह से संभावित बड़ा खतरा टल गया।

बताया जा रहा है कि जैसे ही हमला हुआ, सुरक्षा टीम ने तुरंत राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और हमलावर की कोशिश नाकाम कर दी गई।

कैसे ट्रंप के नजदीक पहुंच गया हमलावर?

अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति की सुरक्षा बेहद सख्त होती है, फिर भी इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

कई देशों के नेताओं और संगठनों ने इस घटना पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता का संकेत देती हैं।

हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर भी दबाव बढ़ गया है। अब यह जांच की जा रही है कि आखिर हमलावर कैसे इतनी नजदीक तक पहुंच पाया।

खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है।

राजनीतिक माहौल पर असर

इस घटना का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी पड़ सकता है। विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों ही इस मुद्दे को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

वाशिंगटन हिल्टन होटल में धमाकों के बाद चली गोली, डोनाल्ड ट्रंप भी थे मौजूद, देखें Video
विदेश
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

26 Apr 2026 09:55 am

Published on:

26 Apr 2026 09:44 am

Hindi News / National News / Firing On Donald Trump: ट्रंप पर हमले के बाद पीएम मोदी का आया बयान, बोले- ‘वे सुरक्षित हैं, जानकर राहत मिली’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

RBI New PPI Rules: डिजिटल वॉलेट यूजर्स को बड़ा फायदा, पेमेंट फेल हाने पर तुरंत रिफंड

RBI New PPI Rules
भारत

दिल्ली से स्विट्जरलैंड जा रही फ्लाइट के इंजन में अचानक आई खराबी, 6 यात्री घायल, बड़ा हादसा टला

राष्ट्रीय

धोखा ‘AAP’ को मिला, पर भयंकर नाराजगी कांग्रेस नेताओं में दिखी, कहा- ‘BJP के नए अध्यक्ष ने सही नहीं किया’

राष्ट्रीय

BJP में गए 7 सांसदों पर AAP का बड़ा वार! सदस्यता खत्म करने को राष्ट्रपति-राज्यसभा अध्यक्ष से गुहार

AAP Vs BJP
भारत

मई से पहले ही देश में भीषण गर्मी का कहर, 45°C पार, 10 राज्यों में लू अलर्ट; IMD की चेतावनी

India weather forecast, April weather India, IMD Heatwave Alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.