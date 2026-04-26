Firing On Donald Trump: ट्रंप पर हमले के बाद पीएम मोदी का आया बयान, बोले- ‘वे सुरक्षित हैं, जानकर राहत मिली’

पीएम मोदी के अलावा, पाकितान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा- अमेरिका में कुछ ही देर पहले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में हुई गोलीबारी की परेशान करने वाली घटना से मैं बेहद स्तब्ध हूं।