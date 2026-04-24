12वीं में 90 प्रतिशत, मार्कशीट गिरवी रख खेला 5 लाख का जुआ, राहुल ने ऐसे बुना IRS की बेटी की हत्या का जाल

पुलिस जांच में यह बात साफ हो गई है कि इस हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह राहुल का सट्टेबाजी में डूबा होना था। ऑनलाइन सट्टे और जुए की लत के चलते राहुल पर लाखों रुपये का कर्ज चढ़ चुका था, जिसे चुकाने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसी भारी-भरकम कर्ज से छुटकारा पाने और रातों-रात अमीर बनने की सनक में उसने अपने पूर्व नियोक्ता (IRS अधिकारी) के घर में बड़ी लूटपाट की खौफनाक साजिश रची।