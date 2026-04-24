Measles Outbreaks : बांग्लादेश में 30 की मौत, 2 साल तक के बच्चे निशाने पर, भारत में भी तेजी से फैल रहा, जानिए लक्षण

Measles Outbreaks Latest News : बांग्लादेश में खसरा-रूबेला ने 30 की जान ले ली है। ये अधिकतर 2 साल तक के बच्चों को निशाने पर ले रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और सीडीसी (CDC) इस पर नजर बनाए हुए है। ना केवल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश बल्कि करीब 10 देशों में ये पैर पसार रहा है। भारत में भी इसके मामले सबसे अधिक बताए जा रहे हैं। आइए, डॉ. हिमांशु गुप्ता (सीनियर फिजिशियन) से समझते हैं कि इसके सामान्य लक्षण और खतरनाक संकेत क्या हैं?