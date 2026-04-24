खाने के साथ आम खाने वाले सावधान! डॉक्टर से जानें मैंगो खाने का सही तरीका

दिल्ली के जाने-माने हृदय रोग विशेषज्ञ (Cardiologist) डॉ. अनिल मेहता बताते हैं "लोग अक्सर आम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह मीठा है, लेकिन बीपी के मरीजों के लिए असली विलेन 'सोडियम' है। आम में सोडियम न के बराबर है। अगर आप दिन भर में एक मध्यम आकार का आम (बिना दूध या चीनी मिलाए) खाते हैं, तो यह आपकी नसों के लचीलेपन को बेहतर बनाता है। बस ध्यान रहे, 'मैंगो शेक' के बजाय फल को काटकर खाना ज्यादा फायदेमंद है।"